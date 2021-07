Kendt komiker død

Den amerikanske stand-up komiker Jackie Mason er død.

Han blev 93 år. Det skriver NBC News.

Den kontroversielle komiker omfavnede jødiske temaer og politisk ukorrekthed. Han opnåede en stor profil gennem en række succesrige enmandsshows på Broadway.

Raoul Felder, en tæt ven, bekræfter Jackie Masons død over for NBC News. Han fortæller, at Mason havde været på hospitalet med forskellige sygdomme i mere end to uger.

- Han døde fredeligt og sov stille ind, med sin kone og et par venner ved hans side, på Mount Sinai Hospital, siger Felder.

Trods hans alder var Jackie Mason stadig aktiv et år før sin død. Han skrev stadig jokes, fortæller Felder.

Mange kendte Mason for hans mangeårig tilknytning til 'The Simpsons', hvor han lagde stemme til Rabbi Hyman Krustofsky, far til klovnen Krusty, gennem 11 episoder.

Mason efterlader sin kone og manager, Jyll Rosenfeld, og datteren Sheba Mason.