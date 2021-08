Kendt komiker død

Sean Locks agent meddeler, at komikeren døde af kræft hjemme, omgivet af familien.

Han blev 58 år gammel, skriver BBC.

I en udtalelse fra hans agent hedder det:

'Sean var en af Storbritanniens bedste komikere. Hans ubegrænsede kreativitet, hans lynende intelligens og absurde brillians gjorde ham til en unik stemme i det britiske komikermiljø'.

Komikeren Sean Lock optræder ved åbningsaftenen i Glee Club, Glasgow. Foto: Shutterstock

Sean Lock var ikke kun komiker, tv-vært og skuespiller, men også ægtemand og far til tre børn. Hans agent understreger, at familien ønsker fred i denne svære tid.

Sean Lock var mest kendt fra de britiske tv-programmer 'QI' og 'Would I Lie To You'.

De sociale medier svømmer over med hyldester til den nu afdøde komiker.

Hans kollega og tætte ven Lee Mack beskrev nyheden om vennens død som 'hjerteskærende'.

'En ægte original, både i komedie og livet. Jeg vil savne ham så meget', skriver han.