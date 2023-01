Kendt komiker og tv-vært død

Han blev generelt betegnet som en nytænkende og nyskabende komiker, der på banebrydende vis blev den første amerikanske af slagsen til at få sin egen serie på britiske BBC.

Han var også med i en lang række tv-produktioner og serier - herunder 70'er og 80'er-klassikeren 'Love Boat'

Men nu er Kelly Monteith død 80 år gammel.

Komikerens dødsfald blev mandag bekræftet af The Anglophile Channel, som er et produktionsselskab i Los Angeles, der arbejdede tæt sammen med Monteith.

'Det er med stor sorg, at vi annoncerer vores kære holdkammerat, ven og prisvindende komiker og tv-vært Kelly Monteiths død', lyder erklæringen.

Kelly Monteith (i midten) sammen med to venner i forbindelse med en mindehøjtidelighed for komikeren John Fox tilbage i 2012. Nu er Monteith selv gået bort. Foto: Getty Images

Mest kendt i det britiske var han for sine seks sæsoner i tv-serien, der bar hans eget navn, 'Kelly Monteith', som blev vist på BBC.

Men også i USA var han et velkendt ansigt og bl.a hovedperson i to serier på CBS kaldet 'The Kelly Monteith Show' og 'The Hit Squad'.

Han blev et navn tilbage i 70'erne, hvor han optrådte hele 40 gange i NBC's 'The Tonight Show' sammen med daværende vært, Jimmy Carson.

Førnævnte Anglophile Channel producerede også YouTube-serien BBC Memories, som Kelly Monteith stod bag, og som gjorde ham til et ekstra kendt navn på de kanter.

Han har selv udtalt, at et af højdepunkterne i karrieren var, da han optrådte for dronning Elizabeth II til et Royal Variety-arrangement i 1983.

Det var under sit ophold i Storbritannien, at han mødte sin kommende kone, Caroline, med hvem han fik to børn.