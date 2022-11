Kendt komiker suspenderet fra Twitter

Et tweet var alt, der skulle til.

Skuespiller og komiker Kathy Griffin er nu suspenderet fra det sociale medie Twitter.

Det sker efter, at komikeren ændrede sit brugernavn til 'Elon Musk' og gjorde grin med Tesla-grundlæggeren i et tweet.

Det skriver People.

Udelukkelsen sker kort efter, at Musk, der for nylig at købt Twitter, oplyste, at profiler, der efterligner kendte og 'andre bemærkelsesværdige personer' vil blive suspenderet, medmindre profilen er markeret med 'parodi'.

Komikeren havde på Twitter under navnet 'Elon Musk' søndag opfordret amerikanere til at stemme på demokraterne ved midtvejsvalget for at bevare abortrettigheder.

'Jeg har besluttet, at det kun er rigtigt at stemme blåt for deres valg' stod der.

Det vides endnu ikke, om Griffins suspendering kom som følge af det tweet og om det vil være permanent.