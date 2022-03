Kendt medlem af Oscar-akademiet: - Der er store konsekvenser

'Ghost' og 'Halløj i klosteret'-stjernen Whoopi Goldberg afslører, at ingen er okay med det, der skete, og at der kommer til at være konsekvenser for Will Smith, som slog Chris Rock ved dette års Oscar-show

Selvom Will Smith har undskyldt over for Chris Rock, efter han under Oscar-uddelingen natten til mandag stak ham en flad midt på scenen, er sagen langt fra slut.

Det ser nemlig ud til, at skuespilleren ikke slipper så let, skriver New York Post.

Whoopi Goldberg, der er skuespiller og medlem af Oscar-akademiet, accepterer godt nok Will Smiths undskyldning, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke vil være konsekvenser for hans handling.

- Der er store konsekvenser, fordi ingen er okay med det, der skete. Ingen, ingen, ingen, sagde hun under sit talkshow 'The View' på ABC.

Men når det så er sagt, slog 66-årige Goldberg samtidig fast, at konsekvensen ikke går på at fratage Will Smith hans Oscar, som han modtog for sin præstation for filmen 'King Richard'.

Her ses ægteparret Will og Jada Pinkett Smith på den røde løber til Oscar-uddelingen i Dolby Theatre i Hollywood natten til mandag dansk tid. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Will Smith undskyldte ikke for lussingen, da han modtog sin Oscar. Der kom dog en undskyldning fra Smith senere.



Derfor trøstede ingen Rock

Talkshows-værten kom ligeledes ind på, hvorfor ingen trøstede 57-årige Rock - og hvorfor alle i stedet flokkedes om Smith, 53.

- Folk tænkte: 'Åh min gud, holder han en pause? Behøver vi at få ham ud? Hvad skal vi gøre?' forklarede hun og tilføjede, at ingen fik lov til at gå op på scenen for at tjekke op på komikeren, der fik en syngende lussing.

Til spørgsmålet om, hvorfor Smith ikke blev fjernet fra Oscar-uddelingen, forklarede hun, at det hang sammen med hans mulighed for at vinde en Oscar blot få minutter senere - hvilket han gjorde.

- Det ville have krævet endnu en 15 til 20 minutters forklaring på, hvorfor vi tager den sorte mand ud fem sekunder før, de er ved at beslutte, om han har vundet en Oscar eller ej, fortsatte hun og medgav, at producer Will Packer havde taget den 'rigtige beslutning' ved at lade ham blive.

Akademiet har siden iværksat en formel undersøgelse af episoden, hvor Will konfronterede Chris, efter at han lavede en joke om Jadas skaldethed.

'Akademiet fordømmer Hr. Smiths handlinger under aftenens show. Vi har officielt indledt en formel undersøgelse af hændelsen, og vi vil fortsætte med at undersøge videre handling og konsekvenser (...)', lød det i en udtalelse fra Oscar-akademiet.

Se optrinnet her.

Hverken Jada-Pinkett Smith eller Will Smith var glade for, at Chris Rock lavede en joke om hendes skaldede isse, der er forårsaget af sygdom. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

