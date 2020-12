Kendt model pludselig død

Den britiske model Stella Tennant døde pludselig i går kun to dage før juleaften kun 50 år gammel

Den britiske model Stella Tennant, der var kendt som en muse for mode-designeren Karl Lagerfeld, døde i går pludselig kun 50 år gammel kun to dage før juleaften.

Det bekræfter hendes familie til nyhedsbureauet PA.

'Det er med stor sorg, at vi meddeler at Stella Tennants pludselig død den 22. december 2020. Stella var en vidunderlig kvinde og en inspiration for os alle. Hun vil være dybt savnet.'

Familien beder i øvrigt om, at deres privatliv vil blive respekteret i den svære tid.

Det skriver flere medier heriblandt Independent

Artiklen fortsætter under billedet...



Stella Tennant er her fotograferet sammen med mode-designeren Karl Lagerfeld i 2011. Foto: Ritzau Scanpix.

Den legendariske model var især berømt i 90' erne, hvor hun var på forsiden af den italienske udgave af magasinet Vogue og blev valgt af Karl Lagerfeld til at være ansigtet udadtil for selveste Chanel.

Stella Tennant har gået catwalk for højt profilerede mode-giganter som Calvin Klein, Chanel, Hermes og Burberry.

Den britiske model meldte allerede i 1998 ud, at hun ville trække sig ud af modebranchen, fordi hun var gravid og meget snart skulle have et barn sammen med sin partner, fotografen David Lasnet. Parret blev gift året efter og har i løbet af deres forhold fået fire børn sammen.

Stella Tennant trak sig dog ikke helt tilbage fra modebranchen i 1998. Hun har gennem de sidste 22 år med jævne mellemrum både optrådt på catwalks og i diverse fotoserier i modeblade.

Det er endnu ikke blevet offentliggjort, hvorfor Stella Tennant døde så pludseligt i løbet af tirsdag i denne uge.