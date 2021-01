Kendt rapper anholdt

Den 36-årige amerikanske rapper, Trey Songz, der har solgt omkring 25 millioner plader, blev søndag anholdt og sigtet for vold mod en politibetjent samt for at gøre modstand i forbindelse med sin anholdelse.

Slagsmålet mellem Trey Songz og politimanden fandt sted under en amerikansk fodboldkamp mellem Kansas City Chiefs og Buffalo Bills.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, TMZ og Independent

Trey Songz giver her koncert i den amerikanske by Philadelphia. Foto: Ritzau Scanpix.

Mediet TMZ har delt en video, hvor Trey Songz er i klammeri med politiet og efterfølgende bliver lagt i håndjern på Arrow Head Stadium.

Ifølge TMZ, slår Trey Songz ud efter en politibetjent, før han bliver lagt i håndjern. Selv om videoen er optaget efter, at Trey Songz slog betjenten i hovedet, har TMZ fået oplysninger, der peger på, at det hele startede med, at Trey Songz blev generet af nogle andre tilskuere til fodboldkampen.

Det første til et større skændsmål, der blev opdaget af en betjent. Ifølge et vidne angreb en betjent herefter Trey Longz uden nogen advarsel. Songz blev ifølge vidnet meget overrasket, da politibetjenten angreb ham fysisk. Han begyndte derfor at forsvare sig.

Her optræder Trey Songz i Las Vegas i 2015. Foto: Ritzau Scanpix.

Fox News har modtaget følgende besked om episoden fra Jackson County Sheriff's Office, der fortæller om et fysisk skænderi, der netop nu bliver efterforsket. Resultatet af efterforskningen vil efterfølgende blive præsenteret for anklagemyndigheden.

Trey Songz talsmænd er ikke vendt tilbage med kommentarer efter en henvendelse fra Fox News.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Trey Songz har haft problemer med lovens lange arm.

I 2017 blev han også sigtet for vold mod en politibetjent, da han blev sur over, at en af hans koncerter blev stoppet før tid. Her begyndte han at kaste mikrofoner og andre ting ned fra scenen. I 2018 blev han også anholdt for at have slået en kvinde i forbindelse med en fest i Los Angeles.