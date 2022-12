Kendt rapper må til lommen: Vild gave til døtrene

Sweet sixteen. En virkelig sød en af slagsen.

For den verdensberømte rapper Diddy - hvis borgerlige navn er Sean John Combs - har nemlig overrasket sine 16-årige tvillingedøtre med en møgdyr Range Rover i fødselsdagsgave.

Det skriver Page Six.

Der er blevet delt en video på de sociale medier, hvor døtrene D'Lila og Jessie ses skrige af glæde, da de begge bliver overrasket med den lækre bil. Videoen kan ses nedenunder.

Diddy har tvillingerne med den afdøde model Kim Porter, der blev fundet død i sit hjem tilbage i 2018. Hun blev 47 år.

Dater 24 år yngre

52-årige bekræftede tilbage i juni, at han datede den 28-årige rapper Yung Miami.

- Vi dater. Vi går ud og er venner. Vi tager til eksotiske egne og har gode stunder sammen. Vi tager på stripklub. I kirke, fortalte Diddy på daværende tidspunkt om forholdet til Yung Miami.

Sidste gang, Sean 'Diddy' Combs havde et seriøst forhold, var det med modellen Kim Porter, der er mor til tre af hans seks børn.

Diddy er for nylig blevet far til pigen Love Sean Combs, som han oplyste på Twitter.

Rapperen skrev videre, at moren til den lille pige samt Diddys seks børn elsker hende. En kilde tæt på rapperen har fortalt TMZ, at barnet blev født allerede i oktober på et hospital Newport Beach, Californien.

Men Diddy har først offentliggjort nyheden 10. december.

I skrivende stund vides det ikke, hvem moren er til Diddys nyfødte datter.