Kendt sanglærer død efter overfald

En 87-årig sanglærer kendt fra teatermiljøet i New York er død efter et uprovokeret overfald

Den 87-årige sanglærer Barbara Maier Gustern er død efter et umotiveret overfald i New York City.

Barbara Maier Gustern pådrog sig en hovedskade, da hun blev skubbet omkuld foran sin lejlighed i bydelen Chelsea på Manhattan torsdag aften i sidste uge. Siden da har hun været bevidstløs.

'I dag klokken 11.15 har vi mistet en af de mest lysende, små flammer, som nogensinde har oplyst denne verden', skrev familien tirsdag på Facebook.

Dødsfaldet blev også bekræftet af politiet.

- For kort tid siden i dag, døde Gustern af sine kvæstelser, sagde chefefterforsker James Essig fra politiet i New York på et pressemøde.

Politiet i New York har offentliggjort et billede af kvinden, der mistænkes for at stå bag det dødelige overfald. Politifoto

Søndag offentliggjorde politiet et overvågningsbillede af den formodede gerningskvinde i mørk jakke, med langt, mørkt hår og en mørk taske, skriver People.

- Vi beder offentligheden om hjælp til at opklare denne modbydelige og afskyelige lovovertrædelse begået mod en sårbar, ældre kvinde, der ikke gjorde andet end at gå på gaden i New York City, sagde James Eggis.

87-årige Barbara Maier Gustern var en del af det kreative miljø i New York, hvor hun flere gange arbejdede sammen med Broadway-skuespillere. Senest i 2019 hvor hun var inde over genopførelsen af 'Oklahoma!' med Tony Award-vinderen Ali Stroker.

