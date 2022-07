Kendt skuespiller arresteret

Den amerikanske skuespiller Busy Philipps, der især er kendt fra 'Dawson's Creek' og 'Cougar Town', har meldt sig i koret af kritikere over den ændrede abortlovgivning i USA.

Torsdag demonstrerede Philipps sammen med en gruppe abort-aktivister foran USA's Højesteret, der i sidste uge traf afgørelse om at omstøde retsafgørelsen Roe versus Wade fra 1973, der sikrer retten til fri abort i hele USA.

Det betyder, at kvinder i USA ikke længere har ret til fri abort, og at det i stedet bliver op til hver enkelt delstat at lovgive om abort, og den udvikling bakker Philipps bestemt ikke op.

Tværtimod viste hun sammen med de andre demonstranter så indædt modstand mod den nye lovgivning, at hun blev arresteret for at blokere for trafikken foran retsbygningen.

Da hun blev eskorteret væk, lod 43-årige Philipps dog en bemærkning falde om, at hun blev arresteret for 'lighed'.

Busy Philipps gjorde det klart, at hun har tænkt sig at fortsætte kampen for retten til abort. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Stopper ikke

Det blev dog ikke til en langvarig tilbageholdelse, for allerede få timer efter at være blevet slæbt væk lagde Busy Philipps et opslag på Instagram, hvor hun forklarer, hvad der skete.

Demonstrationen var ifølge Philipps ganske fredelig, og hun beskriver, at hun er stolt af at have været med.

'Jeg kan ikke komme i tanke om nogen bedre måde at bruge mit privilegium og min stemme end til at promovere og understrege det budskab, at kropslig uafhængighed ER en menneskeret, for det er FULDSTÆNDIG det samme som løftet om liv, frihed og stræben efter lykke', skriver hun og fortsætter:

'Vi skal sikre, at det gælder for os alle. Det her er vores livs kamp. Det kommer ikke til at være kort, nemt eller uden tilbageslag. Men vi skal SKAL SKAL blive ved med at dukke op og gribe til handling'.

Busy Philipps er kendt for film som 'White Chicks' og 'He's Just Not That Into You'. Foto: Faye Sadou/Ritzau Scanpix

Flere amerikanske medier heriblandt People har forsøgt at få en kommentar fra politiet i Washington, men det har ikke været muligt.

Flere store stjerner har ligesom Busy Philipps kastet sig ind i kampen for abortrettigheder i USA, heriblandt popstjernerne Olivia Rodrigo og Billie Eilish.