Kendt skuespiller død af kræft

Skuespillerinden Annie Wersching, bedst kendt for sine roller i tv-serierne '24 timer', 'Bosch' og 'Timeless', er død af kræft.

Wersching var blot 45 år gammel.

Hendes agent har bekræftet dødsfaldet over for Deadline.

Hun fik diagnosen tilbage i 2020, men fortsatte sit virke som skuespiller. Blandt andet har hun haft roller i 'Star Trek: Picard' og 'The Rookie' efterfølgende.

Hendes enkemand, Stephen Full, er i dyb sorg, men har haft overskud til at udsende en erklæring.

'Der er hul i denne families sjæl i dag. Men hun efterlod os værktøjerne til at fylde det ud. Hun fandt noget vidunderligt i de enkleste øjeblikke. Hun krævede ikke musik for at kunne danse. Hun lærte os, at man ikke skal vente på, at eventyret finder én. 'Gå ud fra find det. Det er overalt', sagde hun. Og vi skal finde det', lyder de smukke ord fra Stephen Full.

Annie Wershing var en eftertragtet skuespiller til især biroller, og hun har haft et hav af optrædender i alskens tv-serier lige fra genindspilningen af 'Dallas' over 'Hawaii Five-O' til 'Frasier' og 'NCIS'.

Ud over gemalen overleves hun også af sine tre børn, Freddie på 12, Ozzy på ti og Archiie på fire.

En GoFundMe er i øvrigt blevet oprettet så man kan støtte den efterladte familie.