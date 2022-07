Kendt skuespiller er død

Den amerikanske skuespiller Paul Sorvino, som blandt andet er kendt for sin rolle som Paulie Cicero eller Uncle Paulie i gangsterfilmen 'Goodfellas' fra 1990, er død.

Han blev 83 år.

Det oplyser Roger Neal, Sorvinos talsperson, mandag til nyhedsbureauet AP.

Sorvino døde mandag morgen af naturlige årsager i delstaten Indiana og har efterladt sin kone, Dee Dee Sorvino, i sorg.

- Vores hjerter er knuste. Der vil aldrig være en anden Paul Sorvino. Han var mit livs kærlighed og en af det største skuespillere til nogensinde at indtage film og scener, siger hun i en erklæring.

Paul Sorvino har stået på rollelisten i mere end 100 film. Mest kendt er han nok fra sin rolle i den berømmede 'Goodfellas', hvor han spillede over for blandt andre Robert De Niro.

Andre kender ham særligt som politimanden Phil Cerreta i den amerikanske tv-serie 'Law & Order'.

Men han huskes også som den strikse far til Julie i Baz Luhrmans 'Romeo & Julie' fra 1996 med Leonardo DiCaprio i rollen som Romeo.

Paul Sorvino er far til tre børn fra sit første ægteskab, heriblandt Mira Sorvino, der er gået samme vej og blevet skuespiller.

Hun er en af de mange kvinder, som er stået frem og har fortalt om seksuelle overgreb begået af den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein.

De mange anklager mod Weinstein blev startskuddet til Metoo-bevægelsen, og på den lidt mindre skala udløste det et vredesudbrud hos hendes far.

Da Paul Sorvino erfarede, at datteren var et af ofrene, fik det ham til offentligt at ønske Weinstein fængslet hurtigst muligt, for ellers risikerede filmproduceren i bogstaveligste forstand at få Solvinos vrede at mærke.

- Hvis jeg havde vidst det, så ville han ikke være i stand til at gå. Han ville have siddet i en kørestol, udtalte han til websitet TMZ.

