Kendt skuespiller i nazi-brøler - igen

Den amerikanske skuespiller Whoopi Goldberg, der blandt andet er kendt for sin rolle i 'Ghost', er kommet i lidt af et uvejr, efter hun i et interview med Sunday Times forleden sagde, at holocaust 'ikke oprindeligt handlede om race'.

Det skriver NBC News.

Goldberg sagde videre:

- Husk, hvem de (nazisterne, red.) dræbte først. De dræbte ikke ud fra race. De dræbte fysisk, og de dræbte folk, de betragtede som mentalt defekte, udtaler skuespilleren blandt andet i interviewet, der har medført heftig kritik fra det jødiske samfund.

Den tidligere formand for den amerikanske jødiske komite, David Harris, skrev for eksempel direkte til Whoopi Goldberg på Twitter som reaktion på interviewet.

'Stop med at hævde, at holocaust ikke handlede om race. Det gjorde det. Tag dig sammen, og kom videre', skrev han og henviste til en Adolf Hitler-tekst fra 1919, hvor han flere gange betegner jøder som en 'race'.

- Jeg har såret folk

Efter kontroversen og kritikken online er Whoopi Goldberg senere kommet med en undskyldning, blandt andet efter hun selv har lyttet til budskaberne fra forskellige rabbinere og hendes venner.

- Jeg mener, at Holocaust handlede om race, og jeg er lige så ked af det nu som dengang over, at jeg har såret folk og gjort dem vrede, siger hun ifølge mediet og understreger, at hun stadig støtter det jødiske samfund.

Det er nemlig ikke første gang, Goldberg har trukket det omvendte racekort i en holocaust-debat.

Tilbage i januar hævdede Goldberg nemlig også, at holcaust ikke handlede om race.

