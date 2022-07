Kendt skuespiller jubler: Skal være mor for første gang

Ali Stroker skal være mor.

Det fortæller den Tony-vindende skuespiller, der blandt andet kan prale af at være den første kørestolsbundne skuespiller i et Broadway-stykke, i et opslag på Instagram.

'Vi skal have et barn! Det nyeste medlem af vores hold ankommer til november. En drøm går i opfyldelse,' skriver hun til et billede af hende og ægtemanden David Perlow, som hun ønsker glædelig bryllupsdag.

'Det bedste år nogensinde. Tak for at skabe dette liv med mig! Vi har vundet i lotteriet! Jeg elsker dig,' slutter hun opslaget.

35-årige Stroker er især kendt fra teaterscenen, hvor hun i 2019 vandt en Tony for bedste kvindelige skuespiller i en musical for hendes rolle i 'Oklahoma'.

Hun er dog også kendt fra tv-skærmene, hvor hun blandt andet har været gæstestjerne i en episode af serien 'Glee', ligesom hun har medvirket i syv afsnit af Netflix-hittet 'Ozark'.

17. juli sidste år blev hun gift med sin kæreste, skuespiller og teaterinstruktør David Perlow, og parret fejrer altså deres første bryllupsdag på speciel manér.

Ali Stroker har siddet i kørestol, siden hun var to år. Dengang var hun involveret i et trafikuheld og fik en skade i ryggen, der gjorde hende lam fra livet og ned. Men lige siden har hun været fast besluttet på, at kørestolen ikke skal definere, hvem hun er.

- Det er trist, men samtidig ikke trist. De fleste er bange for det ukendte, men efter ulykken havde mine forældre og jeg det sådan, at vi var nødt til at finde en måde at få det til at fungere på. Det er min strategi hver eneste dag af mit liv, har hun tidligere fortalt Patch.