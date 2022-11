Kendt skuespiller næsten ukendelig: Svag, syg og kroppen nedbrudt

'That's not a knife. THAT's a knife!'

De fleste lidt oppe i alderen med hang til filmklassikere fra 80'erne vil formentlig huske ovenstående citat udtalt med tyk australsk dialekt.

'Crocodile Dundee'-filmene - især de to første klassikere - om den hårdt prøvede krokodillejæger Michael Dundee lagde biograferne ned i 1986 og 1988.

Manden iført brun vest, hat med krokodilletænder i båndet og ofte en kæmpe kniv i bæltet kom på glatis både i storbyen og i den australske 'bush', hvor han altid tiltrak sig opmærksomhed fra irriterende og skumle typer.

Manden bag hovedrollen i 'Crocodile Dundee', Paul Hogan, blev en verdensstjerne. Men i dag kaster han ikke længere rundt med krokodiller og skurke hverken i det virkelige liv eller på film.

Paul Hogan, der er fyldt 83, er således blevet både syg og svag og har ikke engang kræfter til at åbne et skruelåg på et glas.

Samtidig skulle den Los Angeles-baserede australier være desperat for at vende tilbage til Australien for at leve i sine sidste år.

Paul Hogan er blevet 83 og fremstår skrøbelig, men livsmodet har han ikke mistet. Foto: Ritzau Scanpix

Pressede på nyren

Det skriver The Sun, der refererer til et meget åbenhjertigt tv-interview med 'A Current Affair', hvor Paul Hogan fortæller, at han dels har fået en pacemaker indopereret samt 'bliver holdt sammen af en snor'.

Paul Hogan lider således af en tilstand kaldet retroperitoneal fibrose - en godartet vækst, der havde viklet sig om bug-aortaen og pressede på hans nyre, hvilket forårsagede, at hans krop begyndte at blive nedbrudt.

- Jeg har haft det bedre. Jeg har haft et problem med hovedpulsåren og min nyre. Jeg har fået medicinsk behandling for det, men det har 'krympet' mig. Jeg har tabt alt mit kropsfedt, og musklerne er skrumpet ind. Men nu har jeg chancen for at få nogen til at åbne krukker for mig, lyder det nærmest galgenhumoristisk fra skuespilleren.

Sådan husker man Paul Hogan bedst - i rollen som Michael 'Mick' Dundee, der lagde biograferne ned i 80'erne i 'Crocodile Dundee'. Etteren og toeren er klassikere. 'Crocodile Dundee i Los Angeles' fra 2001 taler vi ikke om ... Foto: Ritzau Scanpix

Vil ikke forlade sønnen

Den tidligere stjerne, der aldrig har lagt skjul på sit ønske om at vende tilbage til Australien, indrømmer i interviewet, at han gerne vil hjem efter mange år i USA, men er tilbageholdende med at forlade sin søn, Chance, som han deler med ekskonen Linda Kozlowski.

Det var sidstnævnte, han også var filmkæreste med i 'Crocodile Dundee'. I den første film jagtede han hendes gunst, hvilket lykkedes til slut, mens turtelduerne i film nummer to dannede fast par.

- Jeg er ikke, hvor jeg gerne vil være, men jeg skal ikke klage over noget. Jeg har haft et beriget liv. Der er sket så mange vidunderlige ting for mig, uden at jeg har fortjent dem, så jeg burde ikke klage. Men ja - ideelt så ville jeg hellere være tilbage i Sydney, fordi jeg savner min familie der, lyder det fra den svage australier.

Paul Hogan og Linda Kozlowski dannede par i de populære film, og efter at de havde mødtes under optagelserne, begyndte de også at kissemisse privat. Foto: Ritzau Scanpix

