Kendt TikTok-stjerne død af kræft

Fracesco LoPresti var en kæmpe stjerne på TikTok verden over, men især i det amerikanske, hvor han både alene og sammen med sin kæreste gennem flere år, Kaitlin Reagan, lavede videoer på det sociale medie til sine over 700.000 følgere.

Nu er han død bare 24 år gammel. Det skriver flere udenlandske medier - herunder People.

LoPresi mistede livet 21. marts på grund af testikelkræft, fortæller hans kæreste i en hjerteskærende video på netop TikTok.

Parret har produceret flere hundrede videoer gennem tiden på det populære sociale medie, der begyndte som en platform, hvor folk primært dansede til musik, men siden har udviklet sig til et socialt videomedie, hvor folk også poster klip fra hverdagen i alle mulige kategorier.

Her har de dokumenteret Francescos kræftforløb gennem syv år såvel som deres kærlighedsforhold.

Spredte sig hurtigt

I en TikTolk-video fra 11. marts fortæller Kaitlin sin følgere, at parrets læge havde fortalt dem, at Francescos kræft nu var i stadie 4 og spredte sig hurtigere end tidligere. Den kunne således ikke længere kureres, men hans liv kunne dog forlænges, mente man.

Det skulle så desværre vise sig kun at blive 10 dages forlængelse.

Få dage senere lød meldingen således, at Francesco LoPresti var kommet på hospice - et sted, man som bekendt oftest kommer hen, når man har nået sin sidste tid her på jorden.

- Det kommer til at tage noget tid for os at forstå, at han ikke er her længere. Jeg kommer tilbage - jeg skal bare bruge tid. Alt, jeg gør fremadrettet, er for ham, siger hun bl.a. i videoen, hun har lagt op for at fortælle om sin kærestes bortgang.

- Jeg er ked af det, for mit mål var, at I skulle se ham komme tilbage. Men kræften tog hans liv, lyder det videre, men hun samtidig konstatere, at hun føler sig knækket og elsker ham ubetinget.

Mødtes til dans

Turtelduerne begyndte deres spæde romance for mange år siden, da de ikke engang var teenagere endnu. Her fik de begge danseundervisning, hvor Kaitlin Reagan tog ballet-timer og Francesco LoPresti dansede breakdance. Der var amoriner i luften, men LoPresti forlod siden den faste undervisning - og Reagan.

Alligevel fandt parret sammen igen nogle år senere som 15-årige.

Kun to år senere blev LoPresti diagnosticeret med testikelkræft, der havde spredt sig til bl.a. lymferne, nakken og hans højre hofte.