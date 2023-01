Kendt tv-vært død i trafikulykke

Patrick Grimlund, der var vært på den svenske udgave af 'Luksusfælden', døde søndag i en trafikulykke.

Det skriver blandt andre det svenske medie Expressen.

Ulykken fandt ifølge avisen sted uden for byen Mariefred, da Patrick Grimlund var på vej fra et velgørenhedsarrangement, han havde deltaget i sammen med en lang række andre kendisser. Her havde de spillet ishockey for at samle penge ind til fordel for forskning i sygdommen ALS.

På vej hjem stødte Patrick Grimlund i sin bil sammen med en lastbil, og ulykken endte med tragisk udfald.

Dyb sorg

Patrick Grimlunds kone, Sara, har bekræftet sin mands dødsfald med et opslag på Instagram, hvor hun udtrykker sin dybe sorg og chok over tabet.

'Min elskede mand, verdens bedste far til dine fire fantastiske børn, min livsledsager, store kærlighed, bedste ven, den person jeg delte alt med - vi kan ikke forstå, at du ikke længere er her', skriver hun blandt andet i opslaget.

Patrick og Sara Grimlund blev gift i 2013 og havde sammen tre børn. Derudover havde Patrick Grimlund en søn fra et tidligere forhold. Og det er særligt hensynet til børnene, der fylder for den knuste ægtefælle.

'Hvad skal jeg svare, når børnene spørger, om vi nogensinde kommer til at være lykkelige igen. Eller fortvivlet skriger, at de vil have deres far igen. Hvordan skal vi leve videre uden dig, Patrick', skriver hun i opslaget.

Patrick Grimlund blev 50 år.