Kendt tv-vært med kæmpe Meghan-sviner: - Jeg hader hende

'En dag vil handskedukken Harold (prins Harry, red.) fortælle sandheden om en kvinde, der lyver og vrøvler.'

Sådan lyder overskriften oversat til dansk i en klumme i The Sun med henvisning til prins Harry og hans kone, hertuginde Meghan.

I britisk presse lader det til, at klummeskribenter får helt frie hænder til at svine andre til. Det gælder således også tv-værten Jeremy Clarkson, som har en fast klumme i den britiske tabloidavis.

Og han lægger IKKE fingrene imellem.

Jeremy Clarkson er kontroversiel og har altid lagt svesken på disken, men mange mener, at han denne gang er gået over stregen. Foto: Ritzau Scanpix

Den tidligere 'Top Gear'-ankermand sviner således parret til i grove vendinger i kølvandet på den meget omtalte dokumentar 'Harry og Meghan' på Netflix.

'Vi ved alle i vore hjerter, at Harold Markle (prins Harry, red.) er en lidt svag, men livsglad gut, der fløj med Apache-helikoptere i Afghanistan og dansede begejstret rundt i Las Vegas-hotelværelser med nøgne ludere. Men så kom Meghan, som tydeligvis brugte nogle levende soveværelsesløfter til at gøre ham til en woke-kriger,' lyder en del af svadaen fra Clarkson.

'Nu ser det ud til, at hun har armen så langt oppe i hans bagdel, at hun kan bruge sine fingre til at ændre hans ansigtsudtryk. Jeg har faktisk ret ondt af ham, for i dag er han bare en handskedukke uden kontrol over, hvad han siger eller gør,' lyder det videre.

Nøgen gennem gaderne

Han fortsætter:

'Meghan er dog en anden historie. Jeg hader hende (...) Om natten er jeg ude af stand til at sove, mens jeg ligger der, skærer tænder og drømmer om dagen, hvor hun skal gå parade nøgen gennem gaderne i hver eneste by i Storbritannien, mens folkemængderne råber 'skam dig' og kaster klumper af ekskrementer efter hende.'

Clarksons sviner kommer, kun få dage efter at en anden tv-vært - Piers Morgan - også var ude med riven.

'Top Gear'-eksens klumme har i øvrigt fået en række britiske kendisser til at rase over Clarkson. Se et par eksempler nedenfor.