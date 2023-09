Kendt tv-vært undskylder

Den populære talkshow-vært Jimmy Fallon undskylder over for sine kolleger på ' The Tonight Show'

Efter en undersøgelse af arbejdsmiljøet på 'The Tonight Show' viser det sig, at den skiftende ledelsesstruktur og værten Jimmy Fallons adfærd har skabt et usundt arbejdsmiljø.

I en rapport udarbejdet af mediet Rolling Stone står to nuværende og 14 tidligere medarbejdere frem og fortæller, at deres mentale helbred blev påvirket af at gå på arbejde, flere skulle også have indgivet klager til HR.

Ifølge mediet har Jimmy Fallon undskyldt over for sine kolleger under et Zoom-møde og sagt, at det ikke var hans mening at skabe dårlig energi og stemning på arbejdet.

- Det er pinligt, og jeg føler mig virkelig dårlig. Undskyld, hvis jeg har skabt ubehag for jer, jeres familie og venner, fortæller de ansatte, at Jimmy Fallon skulle have sagt.

Ifølge medarbejderne, der var med i undersøgelsen, virkede Jimmy Fallons udtalelser oprigtige.

- Jeg ønsker, at showet skal være sjovt og inkluderende for alle, skulle han efterfølgende have sagt.

Jimmy Fallon har ikke ønsket at udtale sig efter afsløringerne, dog har en talsperson fra NBC forsvaret programmet i en erklæring og understreget, at de prioriterer arbejdsmiljøet.

- Ligesom på enhver anden arbejdsplads har vi oplevet, at medarbejderne har rejst spørgsmål. Disse spørgsmål er nu blevet undersøgt, og der er sket ændringer, hvor det var nødvendigt. Vi opfordrer altid medarbejdere, der mener, at de har oplevet mærkelig adfærd, til at dele deres bekymringer, så vi kan håndtere dem, sagde talspersonen.