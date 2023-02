Kendte får stjålet deres ansigt: - Det er skræmmende

Keanu Reeves er bange for den nye 'deepfake'-teknologi, som kan blive brugt til at efterligne ansigter

Hvordan ville det føles, hvis dit ansigt blev brugt til at lave falske videoer?

Det scenarie er pludselig blevet virkelighed for mange kendisser. Moderne teknologi gør det nemlig muligt hurtigt at lave såkaldte 'deepfake'-videoer, hvor man - lidt simplificeret - kan placere en persons ansigt på en anden persons krop.

Men det vil skuespiller Keanu Reeves ikke være med til. Han blev i et interview med Wired spurgt om sin holdning til 'deepfake'-teknologien.

- Det er skræmmende, siger Keanu Reeves og fortsætter:

- Når du laver en film, ved du, at det vil blive redigeret, men det er du en del af. Hvis du bevæger dig ind i 'deepfake'-land, har du ikke længere noget med det at gøre.

'Deepfake' fungerer ved, at man fodrer en kunstig intelligens med en masse videoer og billeder af en persons ansigt, som så efterfølgende kan efterligne personens ansigtstræk.

Teknologien er derfor også ekstra effektiv på kendte personer, da der findes en masse videoer af dem.

På internettet findes der allerede mange videoer, hvor Keanu Reeves er blevet udsat for 'deepfake'.

I denne video bruger en internet personlighed teknologien til at ligne Keanu Reeves på en livestream. Artiklen fortsætter efterfølgende:

Tilføjede klausul

i Interviewet fortæller Reeves, at han har fået tilføjet en klausul i sine kontrakter, der forbyder filmselskaberne at lave digitale ændringer af hans ansigt uden først at få hans godkendelse.

- Jeg har ikke noget imod, hvis der bliver fjernet et blink under redigeringen. Men i start-00'erne fik jeg ændret i en optræden. De tilføjede en tåre til mit ansigt, og jeg var bare sådan: 'Huh?!'. Det var som om, at det slet ikke var nødvendigt, at jeg var der, fortæller han.

