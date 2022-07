Kendte i klima-svineri: Hun er den værste

Næste gang du sutter på et papsugerør for at få den sidste sjat ud af din smoothie, som alligevel smager mest af vådt pap, kan du tænke på, at Taylor Swifts privatfly har været i luften 170 gange - i år.

Det viser en opgørelse lavet af markedsføringsvirksomheden Yard, som har fokus på bæredygtighed, skriver Rolling Stone.

Opgørelsen er lavet, efter Kylie Jenner skabte debat, da hun delte et billede på sin Instagramprofil med kæresten Travis Scott, hvor de stod sammen foran to privatfly.

Med til billedet hørte teksten 'skal vi tage mit eller dit?', hvilket i den grad ikke faldt i god jord blandt hendes fans, som tydeligvis er mere klimabevidste end stjernen selv.

Men selvom de to også indgår på listen over de flittigste privatflys-brugere, så er de ikke i nærheden af Taylor Swift og hendes 170 ture mellem 1. januar og 19. juli, hvor studiet blev afsluttet.

Sammenlagt har flyet tilbragt 22.923 minutter i luften, hvilket giver et klimaaftryk på 8.293,54 ton kuldioxid. Det er over tusind gange mere end et gennemsnitligt menneskes klimaaftryk.

Ifølge en talsperson for Taylor Swift låner hun dog ofte sit fly ud til andre personer, så hun er ikke selv til stede på alle turene.

Nummer to på listen er bokseren Floyd Mayweather, som har taget 177 ture i år, men da turene har været kortere end Swifts, er klimaaftrykket også lavere. En af turene varede blot ti minutter.

Derudover er der andre prominente navne på listen, heriblandt filminstruktør Steven Spielberg, Kim Kardashian, Mark Wahlberg og Opera Winfrey.