Kevin Costner i oprør: Ekskonen nægter at forlade hjemmet

Kevin Costner blev for halvanden måneds tid siden separeret fra sin kone gennem 18 år, Christine Baumgartner.

Det var hende, der 1. maj søgte om skilsmisse fra Hollywood-stjernen, men det er ikke ensbetydende med, at hun har tænkt sig at forlade hjemmet, som han ellers står som ejer af.

Det skriver TMZ.

Ifølge retsdokumenter, som mediet er i besiddelse af, siger Kevin Costner, at eksfru Christine, ifølge ægtepagten, havde 30 dage til at forlade domicilet, og at han endda har givet hende langt over en million dollars for at få råd til et nyt sted, men at hun er stadig ikke rejst.

Vil betale formue for flytning

Dokumenterne giver desuden et indblik i, at Costner nu har bedt om rettens hjælp til at få ekskonen ud af vagten.

Kevin Costner har nærmere bestemt givet Christine Baumgartner hele 1,2 millioner dollars, som han var forpligtet til i forhold til ægtepagten, men hævder, at det beløb, han de facto har udbetalt til ekskonen, nu er vokset til omkring 1,45 millioner dollars.

Der skulle med andre ord være rigeligt råd til at finde et godt nyt hjem for Baumgartner, men det virker hun, ifølge Kevin Costner, ikke indstillet på.

Derudover står det noteret i retsdokumenterne, at Costner vil være åben for at betale hele 30.000 dollars - over 200.000 danske kroner - om måneden for et lejehus til ekskonen, og at han vil være villig til at smide yderligere 10.000 dollars oveni til flytteomkostninger.

Stort chok

TMZ beretter, at 'Yellowstone'-stjernen insisterer på, at han ejer alle tre hjem, som han og ekskonen har haft i deres besiddelse, og at ægteskabskontrakten, der blev underskrevet i 2004, erklærer, at Christina Baumgartner i tilfælde af skilmisse i fremtiden skulle forlade domicilerne hurtigt - uden at få økonomisk del i dem.

Efter sigende kom Baumgartners ønske om skilsmisse som et kæmpe chok for Kevin Costner, da nyheden brød i begyndelsen af maj.