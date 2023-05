Kevin Costner skal skilles

Ægteskabet mellem 68-årige Kevin Costner og hans 20 år yngre kone, Christine Baumgartner, er slut.

Efter 18 års ægteskab skal parret skilles. Det bekræfter en talsperson for parret over for det amerikanske medie People.

Det er ifølge mediet Christine Baumgartner, der har ønsket skilsmissen, da det er hende, der officielt har søgt om at få ægteskabet opløst.

- Det er med stor sorg og på grund af omstændigheder, der er ude af hans kontrol, der gør, at Mr. Costner må medvirke til opløsningen af ægteskabet, lyder den lidt specielle melding fra skuespillerens agent.

- V beder om, at hans, Christines og børnenes privatliv bliver respekteret i den svære tid, de skal igennem, lyder det videre.

Det er ikke Costners ønske, at parret nu går hver til sit. Foto: Ritzau Scanpix

Costner og Baumgartner blev gift i 2004 og har siden fået tre børn sammen - Cayden på 15 år, 14-årige Hayes og Grace på 12 år.

Parret fandt sammen og blev kærester, seks år før de blev gift, og det var et kæmpe ønske fra Baumgartners, at de fik børn sammen.

Kevin Costner har fire børn fra tidligere forhold, men han ville ikke stå i vejen for hendes ønske om at blive mor.

Kevin Costner har tidligere været igennem en skilsmisse. Det skete tilbage i 1994, da han blev skilt fra Cindy Silva efter 16 års ægteskab.

Ægteskabet med og skilsmissen fra Kevin Costner er Christine Baumgartner første.

