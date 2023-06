Kevin Spacey anklaget for overgreb: Han nyder det

'House of Cards'-skuespilleren Kevin Spacey er fredag på anklagebænken i London i en sag, hvor han er anklaget for at have begået en række seksuelle overgreb mod unge mænd.

Anklager Christine Agnew beskriver Spacey som en mand, der ikke respekterer personlige grænser.

- En mand, som virker til at finde nydelse i at få andre til at føle sig magtesløse og ukomfortable.

Risikerer livstid

- Hans foretrukne måde at begå overgreb på er tilsyneladende ved aggressivt at tage andre mænd i skridt. Ved et tilfælde gik han endnu længere, siger hun.

63-årige Spacey har erklæret sig ikke skyldig i rækken af anklager mod ham.

Fire mænd anklager ham for at have begået seksuelle overgreb mod dem, da de var i 20'er og 30'erne. Overgrebene skal have fundet sted mellem 2001 og 2013.

Spacey boede i London, den britiske hovedstad, i mere end et årti, men bor i dag i USA.

Annonce:

Han er også anklaget for at have begået voldtægt. Den maksimale straf for den forbrydelse er livstid.

- Ingen af mændene ønskede at blive rørt af Kevin Spacey på en seksuel måde. Men han virkede ikke til at gå særlig meget op i deres følelser.

'Rygter'

- Han gjorde, hvad han ville - for sin egen seksuelle nydelses skyld, siger anklageren.

Patrick Gibbs, Spaceys forsvarsadvokat, siger, at 'rygter og berømmelse' er årsag til anklagerne mod Spacey.

Nævningetinget vil høre 'bevidste overdrivelser og mange løgne' under retssagen, siger han videre.

Retssagen ventes at vare cirka fire uger. Spacey har vundet to Oscar-statuetter og var fra 2004 til 2015 kunstnerisk chef på teatret Old Vic i London.

Frifundet og fyret

Spacey blev fyret af Netflix under produktionen af sjette sæson 'House of Cards', da anklagerne hobede sig op under metoo-bølgen i 2017.

Særligt anklagerne fra skuespilleren Anthony Rapp fik opmærksomhed i medierne under den civile retssag i New York i 2022.

Annonce:

Den dengang 14-årige skuespiller påstod, at en fuld Kevin Spacey som 26-årig havde båret ham op i sengen efter en fest og lagt sig på ham, men at han fik vredet sig fri.

Juryen fandt ikke grundlag for at dømme Spacey for den påståede hændelse fra 1986.

Omtalen var dog så dårlig for produktionsselskabet MRC, der stod bag 'House of Cards', at de var nødsaget til omskrive sjette sæson for at få Spacey ud.

I en retssag blev Kevin Spacey dømt til at betale 31 millioner dollar i erstatning til produktionsselskabet, da dommeren bekræftede, at Kevin Spacey med de anklager, der var rettet mod ham, brød sin kontrakt om professionel opførsel.