Kevin Spacey for retten: Nægter sig skyldig

Torsdag mødte skuespilleren Kevin Spacey personligt op i retten i Central Criminal Court i London for formelt at begære sin uskyldighed i anklagerne om seksuelle overgreb.

Sagen drejer sig om fire anklager i Storbritannien, der går op til 17 år tilbage.

Anklagerne drejer sig om overgreb begået i perioden 2005-13, da skuespilleren var kunstnerisk leder af Old Vic-teatret i London. Det kom frem i maj, da den britiske anklagemyndighed godkendte en sigtelse af skuespilleren. En af mændene er i dag i 40'erne, mens de andre er i 30'erne.

- CPS (Crown Prosecution Service, den britiske anklagemyndighed, red.) har godkendt en tiltale mod Kevin Spacey, 62, for fire seksuelle overgreb mod tre mænd. Han er også tiltalt for at få en person til at deltage i seksuel aktivitet med penetration uden samtykke, sagde Rosemary Ainslie, der står i spidsen for CPS.

Og det er altså de anklager, skuespilleren nægter sig skyldig i.

Kevin Spacey slog allerede få dage efter offentliggørelsen af retssagen fast, at han frivilligt ville rejse til England for at forsvare sig selv mod beskyldningerne.

- Jeg sætter pris på CBS' udtalelse, hvor de forsigtigt minder medierne og offentligheden om, at jeg har ret til en fair retssag, og at jeg er uskyldig, indtil andet bliver bevist, sagde han og fortsatte med at slå fast, at han var skuffet over, at anklagemyndigheden valgte at gå videre med sagen.

Presseopbuddet var stort, da Kevin Spacey ankom til torsdagens høring i London. Foto: Tom Nicholson/Ritzau Scanpix

Mange anklager

Kevin Spacey mistede rollen i Netflix-hitserien 'House of Cards', da han første gang blev anklaget for seksuelle overgreb.

Det var Anthony Rapp, der i 2017 stod frem med beskyldninger om overgreb udført af Spacey. Herefter fulgte en række beskyldninger fra både mænd og kvinder om lignende oplevelser med Kevin Spacey.

Han har gentagne gange afviste alle anklager, og flere gange er retssager blevet droppet mod ham i USA.

Efter at anklagerne så dagens lys, har han haft svært ved at lande roller, men tidligere på måneden scorede han sin første store rolle siden Netflix-fyringen.

Her kom det frem, at han scorede en rolle i det historiske drama '1242 - Gateway to the West'.