Kevin Spacey frifundet for overgreb

Først gik han fri af anklagerne i USA.

Og nu har den 64-årige skuespiller Kevin Spacey også rettens ord i London for, at han ikke har forgrebet sig på de fire mænd, der havde anlagt sag mod Spacey tilbage i november.

Anklagerne gik på, at Kevin Spacey angiveligt skulle have begået overgreb på de fire mænd, der nu er i 30- og 40-års alderen.

Sagen har kørt i London, da Kevin Spacey havde bolig i den engelske hovedstad fra 2004 til 2015, hvor han var kunstnerisk direktør for teatret, The Old Vic. Det skulle så have været i den tidsperiode, at 'House of Cards'-skuespillerens angivelige overgreb skulle være fundet sted.

Men nu har retten slået det fast. At Spacey går fri fra de anklager, de fire mænd har fremsat, der har fået medhold i Southwark Crown Court i London.

Under retssagen har der også været musikalsk royalt besøg i retten i London, da Sir Elton John gæstede vidneskranken for at give sit besyv på, hvorvidt Kevin Spacey var til stede til visse velgørenhedsarrangementer tilbage i 2004 og 2005.

Kevin Spacey har haft nogle turbulente ord i krænkelsesmøllen, men nu har han igen rettens ord for, at han er uskyldig. Foto: Aaron Chown/Ritzau Scanpix

Smadret Karriere

Men Kevin Spacey har ikke helt vundet endnu.

Selvom det er blevet til to ud af to retslige sejre for den 64-årige skuespiller, så venter det helt store og nok også vigtigste opgør for den Oscar-vindende skuespiller. Hvis han altså vil redde sin ellers så prominente karriere, der har taget noget af et slag, efter de første overgrebsanklager væltede frem.

Han skal få folket, publikummet og branchen tilbage på sin side. Han skal også sejre i folkedomstolens hårdtdømmende øjne. For sådanne anklager forsvinder bare ikke lige fra seernes hukommelse, også selvom de er blevet retsligt afvist.

Kevin Spacey blev tilbage i 2017 klippet ud af en ellers færdig 'All the Money in the World'-film og erstattet med Chris Plummer på grund af de verserende overgrebsanklager. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Men Spacey er ikke hvem som helst. I hans utallige film-, tv-, og teaterroller har han overbevist sit publikum og brilleret dem over på sin side. Men om han kan genvinde publikums tillid, det må tiden vise. Denne gang har han i hvert fald to landes retssystemers ord på, at han ikke kan sættes i bås med det, Hollywood-mafiosoen Harvey Weinstein har på samvittigheden.

Klippet ud af Hollywood

Da Weinstein-anklagerne kom frem. Gik der ikke lang tid, før Me-too-tidevandet tog Kevin Spacey med i farten. Overgrebsanklagerne, der ramte den dengang 'House of Cards'-aktuelle skuespiller, fik karrieren til at gå op i flammer, og en efter en begyndte jobbene at smuldre i hænderne på Spacey.

Tilbage i 2022 tilbragte Kevin Spacey en del tid i retten, hvor Anthony Rapp anklagede ham for overgreb, beskyldninger der senere blev trukket tilbage. Foto: Steven Senne/Ritzau Scanpix

Først blev han klippet ud af filmen 'All the Money in the World' og erstattet med kollegaen Christopher Plummer.

Så blev han fyret fra Netflix-serien 'House of Cards', hvor han havde hovedrollen. Efterfølgende blev Spacey tvunget til at betale 227 millioner kroner i erstatning til produktionsselskabet bag serien, MRC. Da fyringen betød, at sæson seks skulle omskrives og forkortes.

