Kevin Spacey tiltalt for fire overgreb

Den skandaleramte skuespiller Kevin Spacey er blevet tiltalt for fire overgreb i England.

Det oplyser CPS Special Crime Division,der ifølge hjemmesiden håndterer de mest komplekse sager i England og Wales, i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om overgreb angiveligt begået i perioden 2005 til 2013.

- CPS (den britiske anklagemyndighed, Crown Prosecution Service, red.) har godkendt en tiltale mod Kevin Spacey, 62, for fire seksuelle overgreb mod tre mænd. Han er også tiltalt for at få en person til at deltage i seksuel aktivitet med penetration uden samtykke, siger Rosemary Ainslie, der står i spidsen for CPS.

Hun tilføjer, at tiltalen kommer, efter afdelingen har gennemgået bevismateriale, som det engelske politi har samlet sammen.

CPS går det klart, at tiltalen ikke betyder, at Kevin Spacey er skyldig i overgreb. De mener dog, at der er nok beviser til at tage sagen i retten, hvor en dommer skal tage stilling til det.

Mange anklager

Kevin Spacey mistede rollen i Netflix-hitserien 'House of Cards', da han første gang blev anklaget for seksuelle overgreb.

Det var Anthony Rapp, der i 2017 stod frem med beskyldninger om overgreb udført af Spacey. Herefter fulgte en række beskyldninger fra både mænd og kvinder om lignende oplevelser med Kevin Spacey.

Han har gentagne gange afviste alle anklager, og flere gange er retssager blevet droppet mod ham i USA.

Efter anklagerne så dagens lys, har han haft svært ved at lande roller, men tidligere på måneden scorede han sin første store rolle siden Netflix-fyringen.

Her kom det frem, at han scorede en rolle i det historiske drama '1242 - Gateway to the West'.

Der er endnu ikke offentliggjort en dato for retssagen.