Kim Kardashian: Det skal børnene ikke se

Kim Kardashians fire børn skal ikke se deres mor i 'Keeping up with the Kardashians', hvis det står til hende selv

Den amerikanske realitystjerne Kim Kardashian har siden 2007 flittigt delt ud af sit liv med de mange fans af tv-programmet 'Keeping up with the Kardashians'.

Alligevel er hun ikke meget for at indvie sine børn i hendes og resten af familiens tv-ekskapader.

Det fortæller hun ifølge People i et smugkig på det afsnit, der udkommer torsdag.

I klippet fra programmet taler hun med Scott Disick, og han spørger hende, hvorfor hun gerne vil holde børnene fra at se programmet.

- Jeg har virkelig ikke lyst til at skulle forklare dem, hvem Kris Humphries (Kim Kardashians eksmand, red.) er, svarer hun.

Hun medgiver dog, at det nok alligevel er bedst på et tidspunkt at sætte sig ned med børnene og se serien.

- Jeg vil gerne være den type forælder. Men jeg er bare ikke klar til, at børnene skal se det endnu, siger hun.

Set det på TikTok

Kim Kardashian har fire børn med rapperen Kanye West, som hun for nylig har ansøgt om at blive skilt fra. North på syv år, Saint på fem år, Chicago på tre år og Psalm på to år.

I klippet fortæller Kim Kardashian, at North allerede har set klip af programmet på TikTok.

- Hun har set, at det er populært på TikTok, at de laver grædescenen fra Bora Bora- Faktisk alle mine grædescener. Så hun ser dem og kommer hen og siger 'Mor, jeg har tabt mine øreringe'. Hun gør det for sjov, men jeg tænker bare 'Du ved slet ikke, hvad det handler om', siger Kim.