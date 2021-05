Kim Kardashian i antik-drama: - Har aldrig hørt om den før

Det var et yderst besynderligt syn, toldbetjentene i Los Angeles fik på en ellers helt normal arbejdsdag, da en menneskeagtig romersk statue dukkede uforudset op med påskriften, at den tilhørte den amerikanske tv-personlighed Kim Kardashian.

Det skriver NBC News.

Hændelsen skete egentlig i 2016, men først onsdag, er Kim Kardashian blevet opmærksom på fundet.

Statuen, der er værdisat til intet mindre end 4.620.067 kroner, blev beskrevet som en 'antik genstand med dekorationer på.'

Men den tilhører i hvert fald ikke Kim Kardashian. Faktisk har hun aldrig set den før, fortæller en talsmand for verdensstjernen til mediet.

- Det her er første gang, Kim Kardashian har vidst, statuen overhovedet har eksisteret, siger talsmanden.

Skal ikke betale

Statuen stod godt nok i verdensstjernens navn, men det var ikke hende, der havde købt den.

Faktisk har de italienske myndigheder tidligere fortalt, at de gætter på, at statuen er blevet stjålet, og at de derfor ville have den tilbage.

En arkæolog blev derfor sat på sagen for at finde uf af, hvor den mystiske gipsfigur egentlig havde sit ophav. Og han har fundet ud af, at den faktisk kommer fra pastaens land.

Samtidig er der ifølge myndighederne intet, der tyder på, at den succesfulde forretningskvinde har noget som helst at gøre med statuens ankomst i Los Angeles.

Så Kim Kardashian skal selvfølgelig heller ikke betale bøde for den, lyder den officielle melding onsdag.