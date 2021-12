Kim Kardashian i massivt stormvejr

Artiklen indeholder spoilers om den nye 'Spider-Man'-film.

Den tidligere 'Keeping Up With the Kardashians'-stjerne Kim Kardashian er kommet i et massivt stormvejr på sociale medier.

Det sker efter, hun kom til at afsløre slutningen af den nye 'Spider-Man'-film, 'Spider-Man: No Way Home', til sine 273 millioner følgere.

De tidligere 'Spider-Man'-hovedroller Toby Maguire og Andrew Garfield dukker nemlig op i slutningen af den nye superheltefilm. Det fik Kim Kardashian dokumenteret med sin mobil, hvor hun postede billederne på sin story på Instagram-profil.

Realitystjernen indså tilsyneladende sin fejl, da hun slettede de to opslag kort tid efter, hun havde lagt dem op.

Men det var for sent, mange af hendes millioner af følgere nåede nemlig at se afsløringerne.

'Jeg har aldrig hadet nogen så meget', skriver en følger på Twitter.

'Jeg har slukket for alt 'Spider-Man'-relateret på de sociale medier, så jeg undgik spoilers, før jeg skal se filmen i morgen…. Og så poster Kim Kardashian en kæmpe fucking spoiler på sin Instagram', skriver en anden.