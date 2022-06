Kim Kardashian indrømmer: Jeg gik efter hans store penis

De er et ret umage par, men nu åbner Kim Kardashian op for, hvad der oprindeligt tiltrak hende ved kæresten Pete Davidson: Tanken om en vis kropsdel langt nede

Realitystjernen Kim Kardashian, 41, og komikeren Pete Davidson, 28, er på kort tid blevet et af Hollywoods hotteste par.

Rygter om romantik i luften begyndte at cirkulere, efter Kim sidste år besøgte 'Saturday Night Live' - eller 'SNL', som familien konstant lidt amerikaner-smart omtaler det populære sketch-show, der har kørt på amerikansk tv om lørdagen i evigheder og altid er med en kendt gæstevært.

Pete Davidson er blandt de skuespillere, der permanent er med i foretagendet næsten hver uge, og da Kim Kardashian opsigtsvækkende skulle beværte showet, var der straks en form for kemi mellem de to turtelduer, som i en sketch endda skulle kysse, selv om de ikke kendte hinanden i forvejen.

Nu fortæller Kim Kardashian så, hvordan det egentlig gik til, da de begyndte at date.

I familiens nye realityserie 'The Kardashians', der i Danmark kan ses på Disney+, siger Kim Kardashian således, at hun egentlig slet ikke ledte efter et seriøst forhold. Hun var midt i en skilsmisse fra rapperen Kanye West, 44, og der skulle da også gå flere måneder, før parret bekræftede, at de var kærester.

Mærkede en stemning

Egentlig var Pete Davidson bedømt på udseendet ikke rigtig nogen for hende rent typemæssigt. Men så skete der noget:

- Da vi kyssede under optagelsen, mærkede jeg en stemning, og blev bare sådan 'shit, måske skulle jeg prøve noget andet', siger Kim Kardashian.

Efter udsendelsen havde hun efterfest, fordi det hele var vel overstået, men Pete Davidson dukkede aldrig op, og det var til Kim Kardashians store skuffelse. Et par dage efter ringede hun derfor til produceren på SNL og bad om komikerens kontaktoplysninger.

- Så jeg skrev til ham. Men det var ikke, fordi jeg tænkte 'gud, nu skal vi være sammen', siger Kim Kardashian, inden hun indrømmer, hvad årsagen i virkeligheden var:

Liderlighed.

- Jeg tænkte 'jeg har hørt, at han skulle have en aura af at have en stor pik - det skal jeg bevæge mig ud i, det dér'. Jeg havde sådan set bare brug for at kickstarte min vagina. Jeg ledte bare efter at få sex, siger Kim Kardashian og griner.

Da de to efterfølgende begyndte at date, opdagede hun, at han havde flere fordele end dem i sengen.

- Han vil altid alles bedste, han kan klare alt - og gør det altid med velbehag. Han er så himmelsk omsorgsfuld og ydmyg og bare så ægte, siger en forelsket Kim Kardashian.