Kim Kardashian indrømmer: - Vil gøre alt for at få ham tilbage

Kim Kardashian savner Kanye West.

Eller i hvert fald den person, han var engang. Dengang han ikke var Ye, men Kanye.

Det lod hun ellers ikke til at gøre, imens skilsmissen stod på fra 2021 til 2022. Her var hun hurtig til at hoppe videre til en ny bejler i Pete Davidson, men nu er der kommet andre boller på suppen.

For stod det til hende, var hun stadig sammen med Kanye West, som hun nåede at blive gift og få fire børn sammen med.

Desværre kan hun dog ikke genkende den mand, hun forelskede sig i, i den mand hendes tidligere husbond, Ye, er blevet til.

- Det er virkelig forvirrende for mig, for han er så anderledes end den mand, jeg giftede mig med.

- Den mand er den, jeg elsker og husker. Ham vil jeg gøre alt for at få tilbage, fortæller Kim Kardashian i Disney+-serien 'The Kardashians'.

Det er endnu uvist, om Kanye West stadig er aktuel med sine politiske intentioner, som han var under seneste præsidentvalg. Foto: Evan Vucci/Ritzau Scanpix

Nu har Kanye West forkortet sit navn til Ye og laver praktisk talt flere skandaler end numre på hitlisterne.

Bipolar 'Ye'

Ye har i mange år kæmpet med sin bipolare lidelse, som han åbnede op for på albummet 'Ye' i 2018. Dengang var konen Kim meget stolt over, hvor åbent han talte om sin lidelse.

I 2021 fik Kim Kardashian dog nok af parrets forhold.

Kim Kardashian hoppede direkte ud i et nyt forhold, mens skilsmissen stod på i 2021. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Man skulle tro, at det skyldtes alle rapperens rabiate udtalelser eller handlinger igennem tiden, hvor nogle af de ting, han har sagt og gjort, muligvis kan tilskrives rapperens lidelse.

Men nej. Ifølge Kardashian selv var det på grund af hans rejseplaner, og at hun ikke bare kunne være en, der fulgte med.

Grim skilsmisse

Parret fandt hinanden i 2011, fik fire børn og blev undervejs gift i 2014.

Ægteskabet varede seks år, og så smed Kim Kardashian en skilsmissebegæring i retning af Kanye.

Til trods for, at Kanye var ivrig for at genfinde flammen og endda dedikerede en af sine nyudgivne sange til hende, var det i marts 2022 definitivt slut.

Og da Yes rosenrøde intentioner ikke lykkedes, begyndte skilsmissen at udvikle sig til noget af en kold krig på ord, da rapperen gang på gang slyngede utallige verbale angreb afsted efter sin tidligere kone og hendes nye erobring.