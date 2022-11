Kim Kardashian tjener kassen på skilsmisse

Kim Kardashian og Kanye West har nu papir på, at de officielt er færdige med hinanden

Et hus og 200.000 dollars hver måned.

Det er, hvad Kim Kardashian er rigere ifølge den skilsmisseaftale, der langt om længe er faldet på plads mellem hende og eksmanden, Kanye West.

Kim Kardashian og Kanye West blev gift i maj 2014 og blev straks et af de mest fremtrædende kendispar i USA. I 2021 var kærligheden mellem de to brast, og Kim Kardashian søgte om skilsmisse - og det endte med at blive en dyr en af slagsen.

I hvert fald for Kanye West ifølge kendismediet TMZ, der har fået indblik i detaljerne om forliget mellem eksparret.

Trods en fælles forældremyndighed, så skal West fortsat betale børnepenge hver måned til Kim Kardashian. Det beløb lyder på 200.000 dollars, hvilket omtrent svarer til 1,4 millioner danske kroner. Derudover så får Kardashian også det hus, som West sidste år købte, der ligger lige ved siden af huset, hvor Kim Kardashian og børnene bor.

Slutteligt så er det tidligere kendispar også blevet enige om, at splitte udgifterne til deres fire fælles børn skole og uddannelser lige over, ligesom West også skal betale for halvdelen af deres sikkerhedsudgifter.

Det er ikke første gang, at Kim Kardashian kaster sig ud i en skilsmisse. I 2004 blev hun skilt fra produceren Damon Thomas, og i 2011 blev hun gift med basketballspilleren Kris Humphries. Det ægteskab varede 72 dage, inden de blev skilt igen.

Kim Kardashian og Kanye West har begge haft nye kærester, siden de sidste år meddelte, at de skulle skilles. Kim Kardashian kærestede blandt andet rundt med Pete Davidson. Hun har før afsløret, at hun gik efter hans store penis.