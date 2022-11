Kim Kardashian væmmes over 'BDSM'-reklame

Kim Kardashian fortæller, at hun 'væmmes' over Balenciagas udskældte reklamekampagne

Ikke alle reklamer rammer plet. Nogle rammer sågar helt skævt.

Det har det verdenskendte modehus Balenciaga erfaret, efter at modehusets nyeste reklamekampagne, hvor børn holdt bamser, der var iklædt det, der ligner BDSM-kostumer.

Det fik folk til at gå amok - og det spanske modehus til at undskylde og trække reklamen tilbage.

Og her kunne historien stoppe. Men det gør den ikke. For nu har Kim Kardashian, der er heftig bruger af mærket, brudt tavsheden og fordømt reklamen.

Det gør stjernen på både Twitter og i en story på Instagram, hvor hun har intet mindre end 334 millioner følgere.

'Jeg har været stille de sidste par dage. Ikke fordi jeg ikke har væmmedes og været forarget over Balenciaga-reklamen, men fordi jeg gerne ville have mulighed for at tale med deres team for selv at forstå, hvordan det kunne være sket', indleder stjernen, der videre skriver, at hun som mor til fire er rystet over billederne, som hun kalder 'bekymrende.'

'Ethvert forsøg på at normalisere børnemishandling af enhver art burde ikke have nogen plads i vores samfund - punktum', fortsætter Kim Kardashian.

Undskylder

Det var i sidste uge, at det spanske luksusmærke præsenterede deres nye reklamekampagne. Hurtigt derefter blev den dog fjernet, og brandet undskyldte på Instagram.

'Vi undskylder oprigtigt for enhver fornærmelse, vores kampagne kan have forårsaget', skrev Balenciaga på Instagram i en story, der fortsatte:

'Vores bamsetasker burde ikke være blevet præsenteret med børn i den kampagne. Vi har straks fjernet kampagnen fra alle platforme.'

Kim Kardashians udmelding kommer, efter at hun modtog en strøm af kommentarer, der opfordrede hende til at fordømme mærket, efter at hun postede et billede af sig selv, hvor hun reklamerede for en skjorte fra mærkets samarbejde med Adidas.