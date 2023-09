Kim Kardashians sender bøn til Biden: - Boykot!

Kim Kardashian frygter for et nyt armensk folkedrab

Kim Kardashian er af armensk oprindelse og har længe været en aktiv forkæmper for det armenske folk. Landet har nemlig i en lang årrække været i konflikt med nabolandet Azerbaijan.

Nu kommer hun med en klar besked til USA's præsident, Joe Biden. Det sker i et opråb, som er publiceret i Rolling Stone, hvor hun er gået sammen med lægen Dr. Eric Esrailian for at støtte Armenien.

Realitystjernen beder blandt andet Joe Biden om at skære i al bistand til Azerbaijan og boykotte internationale begivenheder, der finder sted i landet.

Ikke tid til bekymring

Hun lægger ud med at skrive, at hun er, ligesom utallige andre, efterkommer af overlevende fra armenske folkedrab, og hun ønsker ikke, at skulle tale om endnu et folkedrab i fremtiden. Herefter skriver hun:

Kim Kardashian henvender sig direkte til præsident Joe Biden i et længere skriv i 'The Rolling Stones'. Foto: DPRF/STAR MAX/IPx

'Azerbaijan har blokeret den eneste livline mellem de indfødte kristne armeniere i Artsakh og resten af ​​verden siden december. Krigen i Ukraine har betydet, at nogle lande har været nødt til at stole på Azerbaijan for olie. Det har resulteret i at bruge sult som et våben mod den armenske befolkning i regionen.'

Hun skriver desuden, at 'vi er forbi tanker, bøn eller bekymring', samtidig med at hun beskriver konflikten i udlandet, såvel som 2020-angrebene på armeniere i Artsakh. Derudover nævner hun også en våbenhvileaftale mellem landene, som ifølge hende ikke blev opretholdt.

I 2020 donerede Kim Kardashian personligt en million dollars, svarende til 6.97 danske milioner kroner til Armenien i forbindelse med konflikten.

