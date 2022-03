Klam bommert foran kongefamilien

Den tidligere svenske Eurovision-deltager John Lundvik, der deltog i 2019 med sangen 'Too late for Love', som fik en femteplads, åbner nu op om en klam episode i sit liv.

Det skriver Expressen på baggrund af en episode i radioprogrammet 'Gry Forssell med venner'. Her deltog Lundvik i en omgang 'sandt eller falsk', hvor han fortalte en sand og en falsk historie fra sit liv.

Den ene lød, at den 39-årige sanger havde glemt sit barn. Den anden at han havde skidt i bukserne, da han optrådte foran kongefamilien.

- Neeeeeej, lød det fra alle i studiet, da sangeren afslørede, at han simpelthen har optrådt foran kongefamilien med afføring i bukserne.

- Det er et af de der øjeblikke, hvor man ønsker, at der fandtes en knap, man kunne trykke på, og et hul ville åbne sig under jorden, forklarede John Lundvik - trods alt med et grin.

John Lundvik da han vandt det svenske melodi grand prix og sikrede sig deltagelsen ved Eurovision. Foto: Ritzau Scanpix

Intet at gøre

Uheldet skete kort før, han blev præsenteret og skulle ud på scenen, så der var intet at gøre, kunne han fortælle og tilføjede, at det ikke var sådan, at det stod ud i stimer fra bagdelen.

Værten Gry Forssell var vild med historien og lovede sin støtte til Lundvik, når han lørdag atter forsøger at blive det svenske bud ved Eurovision.

- Fy for helvede, det er det sjoveste, jeg længe har hørt. Jeg stemmer på dig på lørdag, lovede hun.