Klapper i om rygter: - Jeg skal passe meget på

Jana Kramer er færdig med at dele sit kærlighedsliv med offentligheden

Jana Kramer har aldrig holdt sig tilbage, og hendes følgere har været vant til at blive lukket helt ind i privaten hos den 37-årige sanger og skuespiller.

Alt fra hendes hverdag til kærlighedslivet har hun været meget åben omkring, men det stopper hun med nu.

Efter den meget offentlige skilsmisse fra den tidligere NFL-spiller Mike Caussin vil hun i fremtiden nemlig gå stille med dørene, når det omhandler hendes kærlighedsliv. Det fortæller hun ifølge People.

- Jeg har været meget åben i alle mine forhold - især i mit seneste. Nu føler jeg bare, at jeg skal passe meget på i forhold til at tale om mit næste forhold, for jeg ved, hvordan alt bliver vendt og drejet, siger hun til mediet.

Alt virkede til at være den store lykke mellem Mike Caussin og Jana Kramer, der her ses sammen i 2019. Men utroskab ødelagde forholdet i sidste ende. Foto: imageSPACE/Ritzau Scanpix

Tavs om rygter

På det seneste er hun på rygtebasis blevet kædet sammen med en af eksmanden Mike Caussins tidligere kolleger.

Medier har nemlig spekuleret i, om hun har fundet sammen med den tidligere NFL-quarterback Jay Cutler, efter de blev spottet sammen til åbningen af en bar i Tennessee for nylig.

Da hun af People bliver spurgt ind til det potentielle forhold til Jay Cutler, der sidste år blev skilt fra realitystjernen Kristin Cavallari, klapper hun helt i.

- Nu vil jeg bare nyde det og holde den slags ting for mig selv, siger hun.

Jay Cutler blev sidste år skilt fra realitystjernen Kristin Cavallari, som han her ses med. Foto: zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Jana Kramer, der som skuespiller især er kendt fra serien 'One Tree Hill', men også har haft en række roller i flere populære tv-serier som 'CSI: NY' og 'Grey's Anatomy', har tre mislykkedes ægteskaber bag sig, men hun har tidligere slået fast, at hun ikke har mistet troen på hverken kærlighed eller ægteskab.

Lidt fik hun dog ud af ægteskabet med Mike Caussin, da hun efter bruddet valgte at sælge sin vielsesring - og bruge pengene på at renovere hele sit hus.