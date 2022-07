Klapper i om undskyldning: Joker på scenen

Fredag udgav Will Smith en video af sig selv, hvori han undskylder overfor Chris Rock og hans familie for den lussing, han stak ham på scenen under Oscar-uddelingen i marts.

Senere samme dag gik Chris Rock på scenen i Atlanta med sit comedy-show, og her blev undskyldningen ikke nævnt, selvom Chris Rock nævnte episoden i flere af sine jokes.

Det skriver CNN.

Chris Rock har endnu ikke talt om lussingen i andet end jokes på scenen, og Will Smith fortalte da også i sin video, at da han rakte ud til komikeren for at undskylde personligt, fik han besked om, at han ikke var klar til at tale om det endnu.

På scenen har Chris Rock dog flere gange nævnt episoden, og det gjorde han altså igen fredag.

- Alle prøver at være et fucking offer. Hvis alle kalder sig et offer, er der ingen, der hører de virkelige ofre.

- Selv mig, der fik smæk af Suge Smith... Jeg gik på arbejde næste dag, jeg har børn, sagde han ifølge CNN fra scenen, formentlig med henvisning til rapperen Suge Knight, der afsoner en fængselsdom.

Senere i samme show kom han med endnu en bemærkning om lussingen:

- Enhver der siger, at ord gør ondt, er aldrig blevet slået i hovedet.

Lussingen trak overskrifter verden over, og den fik konsekvenser for skuespilleren Will Smith, da han blev udelukket fra akademiet i ti år. Han vandt ellers sin første Oscar-statuette nogensinde ved årets uddeling.