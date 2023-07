Klapper i om vildt vægttab: - Folk tager det så personligt

Hun er blevet drillet i skolen med sin vægt og har kæmpet mod Hollywoods til tider vanvittige kropskrav.

Men hollywoodstjernen Mindy Kaling har fået nok af folks interesse i hendes nylige vægttab.

Det siger hun i et nyt interview med Allure, hvor journalisten bag artiklen spurgte 'The Office'-stjernen, om hun havde noget at sige til dem, der mener, at de har mistet en 'allieret', efter at hun har smidt over 18 kilo.

Kaling lukkede nemlig hurtigt ned for snakken.

- Det er ikke superspændende for mig at tale om min krop og måden, folk analyserer den på, lyder det i interviewet, inden hun fortsætter:

- Så jeg tror ikke, jeg vil gå ind i det, for det ender bare med at løbe med fokus, og folk tager det så personligt.

Mindy Kaling i Dolby Theatre, der danner rammen om oscarfestlighederne. Foto: ERIC GAILLARD/Ritzau Scanpix

Sådan gjorde hun

Tilbage i foråret vakte Kaling opsigt, da hun ankom til årets oscarfest, hvor det var tydeligt for alle, at 'The Office'-stjernen har tabt sig betydeligt.

Flere amerikanske medier skrev, at der var røget mere end 18 kilo, og hun har selv åbent fortalt, hvordan hun har båret sig af med at gå ned i vægt.

Der er ikke noget hokuspokus i det, har hun forsikret over for Entertainment Weekly.

- Helt ærligt, jeg har ikke gjort noget anderledes. Jeg spiser, hvad jeg jeg kan lide. Jeg er ikke på nogen form for restriktiv diæt, for det har aldrig rigtig virket for mig. Jeg spiser bare mindre, fortalte hun.

Det er i rollen som Kelly Kapoor i 'The Office', at de fleste nok kender 43-årige Kaling, og selv her har hendes vægt været omdrejningspunkt.

I sæson fem af serien, der blev sendt første gang tilbage i 2005, skulle Kelly Kapoor på en diæt inspireret af Beyoncé, hvor hun skulle erstatte måltider med en udrensning bestående af citroner, cayennepeber, vand og sirup.