Klar til at stifte familie: Vil have ti børn

Brooklyn Peltz Beckham og hans hustru, Nicola, kan få nok at se til i fremtiden.

Modellen, der som efternavnet antyder er ældste søn af tidligere fodboldspiller David Beckham og Spice Girl Victoria Beckham, vil nemlig gerne have børn - mange børn.

- Jeg har altid ønsket at være en ung far. Jeg vil elske at stifte familie snart, men det bliver, når min hustru er klar, siger han og tilføjer, at antallet også er op til hende - men selv vil han gerne have ti, fortæller han til ET.

Det er dog ikke noget, der kommer til at ske lige med det samme, understreger Nicola over for Variety.

- Vi har ikke planer om at få børn i løbet af det kommende år. Men vi vil elske at have en stor familie en dag - vi vil gerne have vores egne børn, og vi ville også elske at adoptere, siger hun.

Brooklyn og Nicola Peltz Beckham sammen på den røde løber i maj - en måned efter parrets bryllup. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

'Den bedste følelse'

23-årige Brooklyn og den fire år ældre NIcola blev gift i april, hvor de fejrede kærligheden med at feste hele weekenden sammen med deres nærmeste.

Vielsen skete, to år efter at Brooklyn friede til kæresten, og titlen som mand og kone har kun fået ham til at blive endnu mere lykkelig.

- Det føles anderledes. Jeg er blevet gift med min bedste ven, og det er den bedste følelse i verden. Det er bare mig og hende, siger han.

Parret fortæller til Variety, at de drømmer om at få deres eget tv-program om deres liv.

Nicola Peltz Beckham er skuespiller og har blandt andet medvirket i tv-serien 'Bates Motel' og filmen 'Transformers: Age of Extinction'. Hun er desuden datter af milliardæren Nelson Peltz og modellen Claudia Heffner.