Klar til børn

Britney Spears' kæreste Sam Asghari er klar til at tage næste skridt i forholdet

Han danner par med hele verdens popprinsesse Britney Spears, og nu fortæller han, at han er klar til at blive far til hendes børn.

Den 27-årige model og skuespiller Sam Asghari fortæller i et interview med Forbes, at han gerne vil være en ung far.

- Jeg vil tage det næste skridt i min karriere, når det gælder skuespil. Jeg vil også gerne tage det næste skridt i mit forhold. Jeg har ikke noget imod at blive far. Jeg vil gerne være ung far, siger Britney Spears' kæreste, Sam Asghari, til Forbes.

Vilde beskyldninger efter Britney-dokumentar

Mødtes på settet

Sam Asghari og Britney Spears har dannet par siden 2016, hvor de mødtes under optagelserne til Britney Spears' musikvideo til sangen 'Slumber Party'.

Det var dog tæt på ikke at ske, da Sam Asghari ikke havde lyst til at være med i endnu en musikvideo, da han hellere ville lave tv og film, men der var en god grund til, han endte med at lave musikvideoen alligevel.

- Min nuværende kæreste (Britney Spears, red.) valgte dengang personligt mit billede, hun ville have mig med i musikvideoen. Min ven ringede til mig og sagde: 'du skal være med i den, stol på mig, du vil gerne være der'.

Kommer Britney til undsætning

Det virker til at være den rigtige beslutning, i hvert fald er Sam Asghari og Britney stadig sammen fem år senere.

Britney Spears har to sønner fra et tidligere forhold med eksmanden Kevin Federline.