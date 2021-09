Klar til kærlighed

Er du vild med Jennifer Aniston, er det nok nu, du skal slå til.

Den 52-årige skuespillerinde afslører nemlig, at hun er klar til at finde kærligheden på ny.

Det skriver People.

Hollywoodstjernen fortalte om sit datingliv under en optræden på Bruce Bozzis SiriusXM-show 'Lunch with Bruce'.

Her kom det frem, at Jennifer Aniston ikke har datet nogen siden 2017, hvor hun og eksmanden Justin Theroux gik fra hinanden efter seks år som par.

Jennifer Aniston ses her sammen med sin eks Justin Theroux. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

'Jeg tror, det er ved at være tid,' sagde skuespillerinden og fortsatte:

'Jeg tror, jeg er klar til at dele mig selv med en anden person. Jeg har ikke haft lyst til det i lang tid, og jeg elskede virkelig at være alene og ikke en del af et par.'

Skuespillerinden afslørede, at hun har været i forhold siden 20-årsalderen.

'Det var rart at tage den tid, det tog,' forklarede hun.

Kommende partner

Men nu skal det være slut med at være alene, og i stedet søger skuespilleren tosomheden.

I den forbindelse satte Jennifer Aniston nogle ord på de kvaliteter, hun leder efter hos en partner.

'Det er en god indikator, når den første samtale flyder let,' sagde hun til Bozzi og tilføjede:

'Selvtillid, men ikke kæphøj. Humor, generøsitet, venlig mod mennesker. Meget få nødvendigheder,' sluttede hun af med at sige.

Til spørgsmålet om, hvorvidt hun er interesseret i at blive gift igen, svarer Aniston blot, at hun prioriterer at være sammen med en 'fantastisk partner' - og det er det.

Hollywoodstjernen har tidligere været gift med Brad Pitt fra 2000 til 2005 og sidenhen Theroux i årene 2015-2017.