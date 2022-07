Klar til nyt drama: Nu gør hun det

Johnny Depp har vundet millioner fra ekskonen Amber Heard i den spektakulære retssag. Men hvorfor er han endt med sejren? Det giver to advokater deres bud på, og det har noget med køn at gøre ifølge eksperterne

Den meget omtalte og dramatiske retssag mellem Amber Heard og Johnny Depp fik sin afslutning 1. juni, men nu kan begge parter - og interesserede tilskuere - godt gøre sig klar til anden omgang.

Amber Heard har flere gange gjort det klart, at hun ville anke dommen, der faldt ud til eksmandens fordel og betød, at hun skulle betale 58 millioner kroner til Depp. Og det har hun netop gjort.

New York Post og flere andre medier er i besiddelse af retsdokumenter - en såkaldt 'notice of intent to appeal' - som Heards advokater torsdag har sendt til retten i Fairfax County, Virginia.

Dermed er sagen officielt anket, og meget tyder altså på, at de to tidligere ægtefolk skal ud i en ny bitter strid i retten.

Det kommer kun en uges tid efter, at Heard blev klokkeklart afvist af retten, da hun krævede, at hele sagen skulle gå om.

Hendes advokater sendte en anmodning om at få erklæret dommen ugyldig, da et af juryens medlemmer blev erstattet uden deres vidne. Men dommeren Penney Azcarate var altså ikke enig med Heard-lejren og afviste dem.

Depp har siden sejret været i hopla og blandt andet gæstet Danmark for at spille musik. Her ses han i Randers tidligere på måneden, hvor han spite og hyggede sig på Brasserie Mathiesen. Foto: René Schütze

Dramatisk retssag

De to skuespillere var tidligere gift med hinanden, men ægteskabet holdt ikke længe, og det endte i en skilsmisse og en retssag.

Johnny Depp sagsøgte Amber Heard for bagvaskelse på baggrund af en klumme, hun skrev i The Washington Post, hvori hun omtalte sig selv som et 'offer for hustruvold', uden hun dog nævnte Johnny Depp ved navn.

Hun sagsøgte derefter sin eksmand for injurier, fordi han påstod, udtalelsen havde ødelagt hans karriere.

Sagen endte i Johnny Depps favør. Han fik af juryen medhold i samtlige punkter, mens Amber Heard blot fik medhold i et enkelt punkt, der omhandlede en udtalelse fra Depps advokat.

Det betød også, at Amber Heard skulle betale en erstatning til Johnny Depp på 10.350.000 dollars, mens hun omvendt selv skulle modtage to millioner dollars.

