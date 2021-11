Klar til shitstorm

Er det i orden at få lavet huller i ørerne på sin syv måneder gamle datter?

Det mener skuespilleren Hilary Duff, mens hendes fans er uenige. Derfor tager hun nu en gentagelse af den shitstorm, hun havnede i for få år siden, i opløbet.

Det sker i en Instagram-story, hvor hun har lagt et billede af sin syv måneder gamle datter Mae op. På billedet kan man se, at barnet har fået lavet hul i øreflippen, der prydes af en lille ørering.

I en Instagram-story, der nu er slettet, skrev hun:

'Jeps, jeg fik lavet huller i ørerne på hende i dag,' og tilføjede:

'Kan slet ikke vente på at internettet kalder mig en børnemishandler … igen. Så kører vi.'

Sket før

'Younger'-stjernen var igennem møllen for et par år siden, da hendes anden datter, Banks, fik lavet huller i ørerne i en alder af otte måneder, men indtil nu er Hilary Duff tilsyneladende sluppet for hadske kommentarer. De fylder i hvert fald ikke i kommentarfelterne på hendes sociale medier.

Da hun første gang fik lavet huller i ørerne på sin datter, blev hun beskyldt for børnemishandling og havnede i en shitstorm. Dengang sagde hun:

- Jeg er så vant til at undvige kommentarer eller folkets dom, at jeg ikke opfatter det. Du får hård hud, og du indser ikke, hvor meget det faktisk påvirker dig. Men det er virkelig frustrerende, for uanset hvem du er, så er dine børn den største præstation, du har gjort i livet, sagde hun.

