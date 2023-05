Klar til sin 17. brystoperation

Den tidligere nøgenmodel Katie Price er villig til at gå langt i sin jagt på at få Storbritanniens største bryster

Tilbage i slutningen af 2022 meddelte Katie Price, som i mange år ernærede sig som nøgenmodel under navnet Jordan, at hun skulle under kniven for at få foretaget sin 16. brystoperation.

Dengang fik den 44-årige Price indopereret implantater på hele 2,210 kubikcentimeter, hvilket altså svarer til over to liter i hvert bryst.

Men nu skal de altså blive endnu større, bedyrer Katie Price i et nyt interview med OK! Magazine.

- Jeg elsker mine bryster. De helede hurtigt og gjorde slet ikke ondt. Det hjælper nok ikke på sagen, at jeg heler hurtigt, siger hun og fortsætter:

- Jeg får dem også endnu større på et tidspunkt. Jeg elsker sgu at have store bryster og en lille krop. Jeg har altid ønsket mig det udseende. I min optik skal det se fake ud, når jeg får lavet en operation. Jeg vil ikke have, at de ser naturlige ud. Jeg kan ikke lide det naturlige look.

I interviewet gør hun det også klart, at hun er bedøvende ligeglad med dem, som måtte mene, at hun er afhængig af operationer.

Hun er fuldt ud klar over, at hun lægger sig under kniven, fordi hun 'aldrig følte sig attraktiv' og 'søger bekræftelse'.

Katie Price, der i øvrigt er mor til fem, tilføjer i interviewet: 'Det er min krop, så det er mit valg'.

Modellen blev sidste år single i efteråret efter at have dannet par med Carl Woods. I løbet af foråret er parret dog blevet set arm i arm ved flere lejligheder.