Klenodie 'overlever' brand: Reddet ud af ruiner

Det var ikke en hvilken som helst café, der sidst i august blev raseret af en voldsom brand i skotske Edinburgh.

Caféen The Elephant House var nemlig stedet, hvor J.K. Rowling skrev en del af sine berømte Harry Potter-bøger.

Det var i årene 1996-97, hun brugte caféen som 'skrivestue' og havde et antikt træbord som stambord.

Derfor er den i takt med forfatterens verdensberømmelse blevet noget af en lokal turistattraktion.

Harry Potter-universets skaber, J.K. Rowling, havde i en periode nærmest sin daglige gang på The Elephant House. Foto: Suzanne Plunkett/Ritzau Scanpix

Og selvom The Elephant House blev så voldsomt skadet i branden, at dens ejer, David Taylor, ifølge BBC Scotland først forventer at kunne åbne igen om et år, har han netop - midt i murbrokker, sod og aske - gjort et opmuntrende fund: Potter-mors stambord.

Det er først nu, godt en måned efter branden 24. august, at David Taylor har fået adgang til sin berømte café, da det har været nødvendigt på forskellig vis at sikre den indvendigt mod sammenstyrtning.

Enormt lettet

- Jeg blev enormt lettet over at finde det bord, Rowling brugte - midt i murbrokkerne, siger han til BBC Scotland.

Han fortæller videre, at det er både vand- og røgskadet, men formentlig kan restaureres. Faktisk er det allerede blevet sendt til restaurering.

Caféens forreste lokale blev totalskadet i branden, mens det bagvedliggende lokale, hvor Potter-universet voksede frem, slap noget nådigere.

- Jeg er så lettet over, at et lille stykke af historien er beholdt, siger han, men er dog ked af ikke at have fundet et højt skattet signeret eksemplar af af en Potter-bog, der også var på caféen.

Men helt opgivet håbet om, at også den har overlevet branden, har han dog endnu ikke.

- Her er dyngevis af murbrokker. Måske er den et sted. Jeg er i gang med at lede, lyder det.