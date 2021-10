Knockouter kendt dj til fest

Den irske MMA-atlet Conor McGrefor (MMA står for Mixed Martial Arts, red.) festede lørdag aften med sin forlovede og dj'en Francesco Facchinetti og hans kone.

Det endte helt galt, da McGregor var skyld i, at Facchinetti brækkede næsen. Det vender vi tilbage til.

Ifølge TMZ hang Facchinetti og Conor McGregor ud sammen i Rom efter et arrangement rød løber-arrangement.

Efter sigende havde de haft en rigtig sjov aften sammen - faktisk så sjov, at McGregor havde inviteret Facchinetti og hans kone med videre til en anden fest.

Her begyndte dramaet.

Fachinettis kone giver sin version af episoden på Instagram, og forklarer, at McGregor omkring klokken 2.30 havde spurgt, om de ikke skulle tage videre.

Til det svarede Facchinetti 'okay, let's go', hvorefter McGregor slog Facchinetti i hovedet, så dj'en væltede bagover.

Flere skader

På sin Instagram-profil viser Facchinetti de skader, han pådrog sig i bataljen. Dj'en har tydelige sår på under- og overlæben og fortæller også, at hans næse er brækket.

Den italienske dj har heller ikke tøvet med at lægge sag an mod den tidligere UFC-mester (Ultimate Fighting Champion) Conor McGregor.

- Jeg tog et slag i hovedet helt uden grund. Det slag kunne have ramt hvem som helst. Mine venner, min kone og andre uskyldige personer. Det er derfor, jeg har valgt at sagsøge McGregor, fordi han er en voldelig og farlig person, forklarer Facchinetti.

Conor McGregor var for omkring en måned siden involveret i en anden voldsom episode, hvor han kom op at toppes med Machine Gun Kelly midt på den røde løber til MTV Video Music Awards.