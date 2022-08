Knust ægtemand hylder Olivia Newton-John

John Easterling sætter ord på sorgen over tabet af sin hustru i et opslag på Instagram

Mandag kunne John Easterling bringe den tragiske nyhed, at hans hustru gennem 14 år, den verdensberømte sanger og skuespiller Olivia Newton-John, var død.

Nu sætter 'Grease'-stjernens mand flere ord på tabet af sin store kærlighed i et opslag på Instagram, hvor han også fortæller mere om, hvordan deres forhold var.

'Vores kærlighed til hinanden oversteg vores forståelse. Hver dag udtrykte vi vores taknemmelighed over for den kærlighed, der var så dyb, så virkelig, så naturlig. Vi skulle aldrig 'arbejde' på det. Vi var forbavsede over det store mysterium og accepterede oplevelsen af, at vores kærlighed var fortid, nutid og for altid', indleder han sit opslag.

John Easterling hylder ikke bare sin afdøde kone for den kærlighed, hun viste ham. Hun var også 'den modigste kvinde, han nogensinde har kendt', skriver han.

Annonce:

'Det er kun Guds nåde, der har tilladt mig at få del i hendes dybe og lidenskabelige væsen i så lang tid. Igennem hendes sværeste tider havde hun altid ånden, humoren og viljen til at få ting bragt frem i lyset', skriver han og fortsætter:

'Selv nu, hvor hendes sjæl er svævet, er smerten og hullet i mit hjerte i bedring ved tanken om glæden ved hendes kærlighed og det lys, der skinner foran os'.

John Easterling og Olivia Newton-John blev gift i 2008. Her er de på den røde løber tilbage i 2016. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

John Easterling slutter sit opslag med at takke for den massive opmærksomhed, familien har modtaget efter nyheden om Olivia Newton-Johns død.

Vores familie er dybt taknemmelige for det hav af kærlighed og støtte, der er kommet til os', skriver John Easterling.

Olivia Newton-John blev 73 år. Hendes dødsårsag er ikke offentligt kendt, men det er det til gengæld, at hun kæmpede mod brystkræft i de sidste omtrent 30 år af sit liv.

Olivia Newton-John var nok mest kendt for sin rolle i den ikoniske musicalfilm 'Grease', hvor hun spillede over for John Travolta. Foto: Paramount

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er grænser for, hvor hård sex man må have i 'Ex on the Beach'. Det fortæller Jeppe Bøg Risager i det nye afsnit af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.