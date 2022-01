Knust af sorg: Nu raser hun

Lørdag blev den kendte sangerinde Sinead O'Connor ramt af en altoverskyggende sorg, da hendes 17-årige søn, Shane, blev fundet død.

Men det er ikke kun sorgen, der fylder for den irske sangerinde.

Siden er hun nemlig også blevet overmandet af vrede mod det hospital, som hendes søn har været indlagt på siden 30. december.

Her var sønnen indlagt, efter han to gange havde forsøgt at tage sit eget liv. Derfor skulle han være under opsyn på hospitalet 24 timer i døgnet, men det lykkedes ham alligevel torsdag at forlade hospitalet.

Lørdag blev han så fundet død.

'Helt ærligt, hvordan kan det lade sig gøre, at en traumatiseret 17-årig, der overvåges for selvmordsforsøg, kan forsvinde fra Tallaght Hospital?', skriver sangerinden i den forbindelse i et opslag på Twitter.

'Hospitalet nægter selvfølgelig at tage ansvar', skriver hun videre.

Afkræver svar

Derefter kræver hun at få at vide, hvordan hospitalet har overvåget hendes søn i den tid, han var hos dem.

'Jeg vil vide, hvordan Lynn-afdelingen på Tallaght Hospital, som skulle have overvåget min dreng 24 timer i døgnet, har ladet ham forlade afdelingen denne morgen, når han for syv dage siden havde to alvorlige selvmordsforsøg', skriver hun videre.

Shane var meldt savnet i to dage, før han lørdag blev fundet død efter en større eftersøgning. Efterfølgende har Sinead O'Connor identificeret ham.

'Jeg har nu formelt identificeret min søn, Shanes, lig. Må gud tilgive den irske stat, for jeg vil aldrig', skriver hun i et tweet.

Sinead O'Connor fik sønnen sammen med musikeren Donal Lunny.

Shane kom til verden i 2004, og kort efter gik Sinead O'Connor og Donal Lunny fra hinanden.

Afvænning

De seneste år har Sinead O'Connor været hårdt ramt af flere personlige tragedier.

I årevis har hun været afhængig af hash og stoffer, og derfor aflyste hun tilbage i 2020 alle koncerter frem til 2022, fordi hun skulle i afvænning.

I 2018 fortalte hun, at hun havde valgt at konvertere til islam. I den forbindelse skiftede hun navn til Shuhada' Sadaqat. Hun er dog fortsat kendt som Sinead O'Connor, som også er det navn, hun optræder under.

'Nothing Compares 2 U'-sangerinden har flere gange tidligere fortalt om sin hårde opvækst, der har givet hende mange problemer og psykiske udfordringer som voksen.