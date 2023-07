Knust Gaga bryder endelig tavsheden

Nu åbner kollegaen og sangerinden Lady Gaga op for første gang siden Tony Bennetts død

Det er over en uge siden, at verdenen blev mødt af nyheden om, at legenden Tony Bennett var afgået ved døden.

En nyhed, som fik flere stjerner til at gå til tasterne og udtrykke stor sorg samt sende kondolencer til familien.

Men en stjerne, der endnu ikke har udtalt sig, er makker og sanger Lady Gaga, der igennem de sidste mange år har produceret musik og turneret rundt med crooner-stjernen.

Men nu sætter hun ord på sin sorg.

I et opslag på Instagram deler 'Bad Romance'-sangeren et langt skriv, hvori hun beskriver, hvordan hun har været i stor sorg over tabet af sin ven og musikalske kollega.

'Jeg vil savne ham for evigt,' starter hun sit opslag ud, hvor hun har tilføjet et billede af hende, der krammer Tony Bennett.

'Vi havde denne magiske kraft. Vi flyttede os til en anden æra, moderniserede musikken sammen og gav det hele nyt liv som duo,' fortsætter sangerinden.

Et ægte forhold

På trods af aldersforskellen, der er på fem årtier, understreger sangerinden, at venskabet med Tony Bennett var ægte.

'Selvfølgelig lærte han mig om musik og om showbiz-livet. Men han viste mig også, hvordan man holder sit humør højt og hovedet skruet på,' skriver hun og forsætter:

'Han var min ven. En sand ven. Vores aldersforskel betød ingenting - faktisk gav det os hver især noget, som ingen af os havde med de fleste mennesker.'

Det mest sårbare

I 2021 kom det frem, at Tony Bennett var alvorligt syg med Alzheimers. En hemmelighed, stjernen havde holdt på siden 2016.

Lady Gaga kom derfor tæt på det hukommelsestab, stjernen i den sidste tid led af. Og også den del af forholdet beskriver 'Pokerface'-sangerinden som noget unikt og smukt.

'Han delte noget af det mest sårbare med mig. Han var villig til at synge med mig, når noget i hans liv og natur ændrede sig så dybt,' beskriver hun i opslaget.

Hun afslutter sit skriv med at appellere til sine følgere og fans, om at de bør sætte pris på og udnytte sine ældre medmennesker, fordi man kan 'lære noget særligt'. Og herefter kvitterer hun med:

'Jeg elsker dig, Tony.'